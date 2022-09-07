Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о клевете на Никиту Михалкова

Ксения Собчак сообщила о том, что после её интервью с Виталием Манским Никита Михалков обвинил его в клевете и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, а Ксению попросили дать показания как свидетеля. Манскому грозит до двух лет лишения свободы.

Поводом к грандиозному скандалу стали слова Виталия Манского. Он заявил, что на Московском международном фестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета». Манский отметил, что абсолютно уверен в своей правоте и «готов в суде отстаивать сказанное». Никита Сергеевич является президентом фестиваля, и с этим утверждением не согласен.

Как пишет «Газета.Ru», адвокат Михалкова Павел Астахов назвал заявление против Манского «борьбой за правду». По его словам, Никита Сергеевич хочет, чтобы правда восторжествовала. Если Манский говорит, что готов подтвердить свои слова в суде, значит, пускай он перед судом и отвечает.

За именитого брата вступился Андрей Кончаловский. Он заявил, что Манский не должен был переходить на личности, даже если у него другие взгляды. По словам Кончаловского, «уважение требует сдержанности в языке». Также он отметил, что у всех могут быть разные убеждения, «но они не должны публично выражаться в подзаборных фразах».