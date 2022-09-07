Бывший мэр Шимановска получил «уголовку» за растрату

Бывший чиновник обвиняется в растрате в особо крупном размере и неправомерных действиях при банкротстве.

В ведомстве сообщают, что Павел Березовский, являясь фактическим руководителем компании «Кранспецбурмаш» в городе Шимановске с 2010 по 2018 год совершал финансовые манипуляции в личных целях в рамках российско-белорусского сотрудничества с ОАО «Гомсельмаш» и не выполнял обязательства по договорам. В результате растраты руководителя его компания была доведена до банкротства.

Понимая, что предприятие не способно выплатить все долги по договорам, обвиняемый поручил подготовить документы о продаже имущества компании по номинальной цене. В результате оно было реализовано за 11,5 миллиона рублей, хотя его рыночная стоимость составляла 34 миллиона.

Общая сумма ущерба двум сторонам «сотрудничества» составила 285 миллионов рублей.

Экс-мэр Шимановска обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 160 УК «Растрата с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и частью первой статьи 195 УК «Отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб».

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.