Амурские учителя будут болеть за коллег на шоу «Классная тема»

Фото: из личного архива Александра Ракова

Из Амурской области заявки подали несколько учителей, однако никто из них не прошел отборочный этап. С Дальнего Востока в полуфинал попал только один педагог – учитель биологии Владивостокского президентского кадетского училища Екатерина Лопаткина.

«Времени расстраиваться не было», – признался один из участников отбора – учитель географии 11-го лицея Благовещенска Александр Раков, добавив, что будет с интересом наблюдать за соревнованием своих коллег.

Телешоу «Классная тема!» создается по поручению президента России Владимира Путина телеканалом «Россия 1» и Минпросвещения России при поддержке «ВКонтакте».

Заявки на участие в телешоу «Классная тема» поступили от нескольких тысяч педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. Экспертная комиссия Минпросвещения РФ отобрала всего 35 человек – по пять учителей по каждому из семи предметов: русскому языку, биологии, химии, математике, физике, географии и истории. В число полуфиналистов вошли как молодые учителя, так и педагоги со стажем. Среди них есть преподаватели, которые ведут свои авторские программы на региональных телеканалах, участники различных федеральных проектов, в том числе «Воспитать человека», «Большая перемена», Форума классных руководителей, Российского движения школьников и конкурса «Учитель года России».

Эксперты изучали анкеты и видеовизитки педагогов несколько недель. Они отмечают, что российские учителя – профессионалы, поэтому отбор был очень сложной задачей для них.

Посмотреть на полуфиналистов шоу можно в сообществе проекта «Классная тема» «ВКонтакте».

Шоу «Классная тема» создается для того, чтобы показать ярких и талантливых педагогов и повысить престиж профессии учителя.

В финал выйдут семь участников, они выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1». Учениками гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.



Каждого из семи финалистов зрители смогут поддержать своим голосом: организаторы запустят открытое голосование.

Амурские учителя признались, что не переживают, что не прошли отборочный этап. Не исключено, что будет шанс попробовать свои силы в следующий раз.

«Буду смотреть шоу, возможно, чему-нибудь у коллег научусь, возьму что-нибудь себе на заметку – какие-нибудь методы и подходы. Не только у коллег-географов, но и всех остальных. Сейчас развивается межпредметный подход, поэтому это очень важно посмотреть всех, — рассказал учитель географии из 11-го лицея Благовещенска Александр Раков. – Если победит учитель географии, будет очень приятно, но если победит историк или физик, все равно будет очень приятно за коллег».