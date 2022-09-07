Филипп Киркоров признался, что ради создания образа поп-короля заложил квартиру

Киркоров предстал перед камерами в шортах, яркой панаме и очках. Образ он дополнил курткой, сумкой и леггинсами бренда Louis Vuitton. При этом он заявил, что его наряд стоит «как вся сегодняшняя презентация».

Журналисты поинтересовались у артиста, не жалко ли ему тратить столько денег на одежду. На это Филипп ответил, что инвестирует в самого себя последние 30 лет. По его словам, если он появится в одном и том же второй раз, СМИ сразу напишут, что у Киркорова закончились деньги.

Киркоров признался, что даже в период отсутствия денег он создавал вид, что они у него есть. Даже тогда он ездил на дорогих лимузинах и летал на самолётах со своими портретами. Для этого певцу пришлось заложить квартиру.

Артист не стыдится, что так создавал свой образ короля эстрады. По словам Филиппа, «в каждой стране должен быть свой Майкл Джексон». Киркоров отметил, что это тяжёлая миссия, но надеется её с достоинством проносить ещё хотя бы десять лет.