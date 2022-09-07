Амурчанин убил знакомую за то, что та материлась

Зейские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в совершении умышленного убийства.

Вечером 30 июня обвиняемый, находясь подшофе, пришел в гости к своему другу. Поскольку мужчина в это время находился на работе, хозяйка жилища, тётя друга, позволила гостю остаться в квартире и подождать его возвращения. Во время ожидания гость и хозяйка вместе выпили спиртного, и мужчина заснул в кресле. Когда хозяйка квартиры стала его будить, то выразилась в его адрес грубой нецензурной бранью, что оскорбило подследственного. Тогда он взял кухонных нож и нанёс женщине несколько ударов в область груди и шеи. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый поджёг бумагу, лежавшую на полу, и покинул квартиру. Тело погибшей обнаружили пожарные, прибывшие на место возгорания.

На предварительном следствии обвиняемый, кстати, ранее уже судимый за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, полностью признал вину в содеянном. Он помещён под стражу. Следователи собрали достаточно доказательств. Обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района. Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.