Конфликт на Украине грозит перекроить мировую экономику до неузнаваемости

Запад еще больше усугубляет ситуацию, продолжая давление на всех, кто отказывается подержать антироссийские санкции. Предел прочности у всех разный, однако здравый смысл заставляет лидеров крупнейших стран мира принимать рациональные решения. Один из ярких примеров – Индия, которая вопреки сложностям остается последовательным партнером Российской Федерации. Российско-индийские отношения затрагивают оборонную, энергетическую, технологическую, сельскохозяйственную и другие отрасли.

Не менее заметна позиция африканских государств, которые понимают важность диалога с Россией и ее ближайшими партнерами. Здесь ключевым игроком является Нигерия – крупнейшее государство Африки по численности населения.

История российско-нигерийских отношений уходит к середине прошлого века, когда Москва и Лагос установили дипломатические связи. В настоящее время Россия и Нигерия взаимодействуют на основании NRBR – пакета двусторонних соглашений, заключенных после развала Советского Союза.

Две страны сотрудничают в области образования, сельского хозяйства, оборонного сектора. Москва рассматривает Нигерию в качестве опорного партнера в Африке, чье влияние и авторитет распространяются на многие регионы континента.

С началом кризиса на Украине нигерийское население испытало на себе весь «букет» экономических последствий. Как только Запад объявил России санкционную войну, в Нигерии резко выросла инфляция – цены на хлеб, удобрения и другие потребительские позиции подскочили вдвое. Рекордными темпами обесценивается национальная валюта, а санкции мешают закупать у России зерно и другие продукты.

По этой причине власти страны рассматривают возможность уйти от расчетов в долларах США и наладить продовольственные поставки из России через страны-посредники, например, Иран. Ряд проблем связан с отключением системы переводов​ SWIFT. ​

Власти Нигерии понимают, что ситуация в мировой экономике в ближайшие годы не изменится, поэтому необходимо обновление внешнеполитического курса страны и укрепление связей с партнерами. Нигерия уже заявила о готовности присоединиться к БРИКС – международному союзу, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Кстати, опыт ЮАР участия в БРИКС может оказаться полезным для адаптации новых членов организации из числа африканских государств.

Привлекательность БРИКС для развивающихся экономик мира обусловлена рядом позитивных показателей. На долю организации приходится четверть мировой экономики и пятая часть торговли товарами. Возможность вступления в организацию также рассматривают Сирия, Венесуэла, Турция, Индонезия, Бангладеш. Все понимают, что вместе легче развиваться и противостоять давлению Запада. ​

По мнению экспертов, у Нигерии неплохие шансы на вступление в БРИКС, но для этого ей необходимо укрепить внутреннюю стабильность и безопасность, а также показать готовность к экономическим преобразованиям. Если это произойдет, нигерийская экономика получит мощный инвестиционный импульс в самые разные отрасли экономики и социальной сферы.

Уже сегодня власти Нигерии и России рассматривают возможность перехода на расчеты в национальных валютах. Вкупе такие меры позволят Москве укрепить свое влияние в Африке, что позитивно отразится на взаимодействии с другими странами континента.