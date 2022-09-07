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7сентября
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сегодня, 14:08 0

Гарик Харламов высказался о новой свадьбе

Харламов появился на кинопремьере и рассказал о личной жизни

Гарик Харламов высказался о новой свадьбе
Фото: lovereport.ru

Гарик Харламов является одним из самых завидных холостяков шоу-бизнеса. Артист редко появляется на светских тусовках, но пропустить премьеру «Иронии судьбы в Голливуде» (12+) он не мог из-за дружбы с режиссёром Марюсом Вайсбергом. Харламов ответил на вопросы журналистов и рассказал о личной жизни, сообщает «Комсомольская правда».

Харламов рассказал, что однажды был в такой же ситуации, как герои «Иронии судьбы». Как-то на гастролях они с коллегами после концерта в очередном городе решили пойти в клуб. Мартиросян довольно быстро уехал спать, а Харламов с Батрутдиновым продолжили веселье. На следующий день Гарик проснулся один в каком-то доме. Оказалось, что с компанией новых знакомых он уехал из клуба в другой город за 100 километров, где его и оставили досыпать.

Также Харламов рассказал и о личной жизни. Он признался, что «пока одинокий волк» и не спешит жениться снова. По его словам, после двух браков ему хочется немного побыть одному.

Последний роман актёра с коллегой Катериной Ковальчук в тусовке обсуждали целый год. Ходили слухи, что молодые люди даже живут вместе. Никто из них не комментировал эту информацию, но их видели вместе на отдыхе в Сочи. Кроме того, Ковальчук подружилась с мамой Гарика и до сих пор появляется в её соцсетях.

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#СМИ #шоу-бизнес

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