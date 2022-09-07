Гарик Харламов высказался о новой свадьбе

Харламов рассказал, что однажды был в такой же ситуации, как герои «Иронии судьбы». Как-то на гастролях они с коллегами после концерта в очередном городе решили пойти в клуб. Мартиросян довольно быстро уехал спать, а Харламов с Батрутдиновым продолжили веселье. На следующий день Гарик проснулся один в каком-то доме. Оказалось, что с компанией новых знакомых он уехал из клуба в другой город за 100 километров, где его и оставили досыпать.

Также Харламов рассказал и о личной жизни. Он признался, что «пока одинокий волк» и не спешит жениться снова. По его словам, после двух браков ему хочется немного побыть одному.

Последний роман актёра с коллегой Катериной Ковальчук в тусовке обсуждали целый год. Ходили слухи, что молодые люди даже живут вместе. Никто из них не комментировал эту информацию, но их видели вместе на отдыхе в Сочи. Кроме того, Ковальчук подружилась с мамой Гарика и до сих пор появляется в её соцсетях.