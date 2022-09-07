На Камчатке спасли выживших альпинистов

Фото: Светлана Митина

Вертолёт Ми-8МТВ Камчатского МЧС эвакуировал группу альпинистов, попавших в экстремальную ситуацию во время подъёма на Ключевскую сопку. Эвакуация происходила в два захода. Сначала забирали пострадавших, потом спасателей. Посадочная площадка находилась на высоте 4 185 метров.

Тела восьми погибших альпинистов и одного гида доставили в посёлок Ключи, в ближайшее время они будут отправлены в Петропавловск-Камчатский для проведения экспертиз, сообщает телеграм-канал «Amur Mash».

Из всей группы в живых остались двое туристов и гид. Из Ключей пострадавших забрал борт санитарной авиации.

— Девушка от медицинской помощи отказалась. У гида обморожения первой-второй степени пальцев обеих кистей и обеих стоп, лицо в районе левой щеки – первой степени. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, – сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из пояснений выживших стало известно, что 3 сентября группа разделилась: гид и двое туристов остались в домике вулканологов на высоте 3,3 тысячи метров, а оставшаяся группа из восьми человек со вторым гидом продолжила восхождение.

По уточнённым данным, 3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4 158 метров пять туристов сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находится без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, после чего количество жертв увеличилось до девяти.

Камчатское управление Следственного Комитета возбудило уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества. В новосибирской фирме, организовавшей турпоездку, прошли обыски и изъятия документации, арестованы руководитель группы и один из сотрудников фирмы.