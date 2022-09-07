Гостиница международного уровня появится в Благовещенске

Соглашение о реализации туристических инвестпроектов на территории области подписал Василий Орлов и генеральный директор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов. Церемония состоялась в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Документ предполагает возведение в регионе спортивно-культурного комплекса площадью 40 тысяч квадратных метров и четырехзвездочной гостиницы международного уровня на 224 номера в областной столице на «Золотой миле» за счет средств корпорации.

— Всего соглашения уже заключены с 51 субъектом. В планах до конца года вовлечь в эту работу абсолютно все регионы страны. Акцент будем делать, как и отметил глава государства на заседании Госсовета, на создании доступных и комфортных объектов. Наша задача, чтобы максимальное число россиян могли посещать традиционные здравницы, отдыхать у моря, знакомиться с культурой соседних регионов. Впереди нас ждет большая работа, итогом которой станет не только увеличение турпотока до 140 миллионов поездок в год, но и более высокое качество жизни людей, – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что Владимир Путин поддержал решение о наделении корпорации «Туризм. РФ» полномочиями агента Российской Федерации по совершению от своего имени сделок с земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Это значительно сокращает время бюрократических процедур и приближает начало строительства объектов.

— Туризм – одна из ключевых отраслей экономики Амурской области. У Благовещенска в этой части большой потенциал, для реализации которого необходимо развивать инфраструктуру. Мы работаем над её созданием, используя различные механизмы финансирования. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиница международного уровня появятся в Благовещенске при финансовой поддержке Корпорации «Туризм.РФ». Сотрудничество позволит инвестору гарантированно и в срок реализовать ключевые проекты для комфортного пребывания туристов в Благовещенске, – сказал Василий Орлов.