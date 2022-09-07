Друг Веры Глаголевой рассказал, что актриса так и не смогла простить Родиона Нахапетова

Вера Глаголева скончалась в 61 год после десятилетней борьбы с онкологией, о которой долго никому не рассказывала. Судьба актрисы была непростой. После 15 лет брака с Родионом Нахапетовым она пережила предательство. Супруг уехал по работе в США, где встретил новую любовь. Глаголева отпустила мужа, хотя осталась с двумя дочками на руках.

Однако её друг Сергей Новожилов считает, что актриса до конца жизни хранила на Нахапетова обиду. По его мнению, в душе Вера всё равно не простила бывшего супруга. При этом у неё хватило такта выстроить дипломатические отношения ради детей, которые ездили к отцу в Америку.

После расставания с первым мужем в жизни Глаголевой появился Кирилл Шубский, который был младше неё на несколько лет. Новожилов вспоминает, что с ним актриса расцвела и похорошела, ей стало легче. В браке с Шубским Глаголева родила дочь Анастасию.

Как пишет «7 дней», в 2007 году разразился скандал вокруг отношений Кирилла Шубского и гимнастки Светланы Хоркиной. Тогда выяснилось, что спортсменка родила от мужа Глаголевой сына Святослава. Ходили слухи, что актриса обо всём знала, но прощала супруга. Во время болезни он находился рядом с артисткой и поддерживал её.

Сейчас младшая дочь Глаголевой замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. Пара воспитывает двоих детей. Недавно спортсмен с супругой посетили концерт группы «Руки вверх!», где Овечкин со сцены признался в любви к жене.