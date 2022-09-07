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7 сентября 2022, 16:20 0

Шок прошёл: в России увеличивается спрос на кредиты

Заёмщики стали более уверены в завтрашнем дне

Шок прошёл: в России увеличивается спрос на кредиты
Фото: Амур.инфо

Финансовые эксперты отмечают, что напряженность на российском рынке снижается, потребители уже более уверены в дальнейшем развитии. Кроме того, банки ослабляют скоринг, более лояльно относятся к заемщикам и охотнее одобряют кредиты.

Так, в августе 2022 года российские банки одобрили кредиты на 1,1 триллиона рублей, что в сравнении с июлем больше на 28 %. Доля ипотечных кредитов выросла на 34 % в сравнении с августом 2021 года. Автокредитование в августе показывает рост на 21 % в сравнении с июлем и спад на 30 % в годовом выражении. Не исключено, что осенью рынок ипотечного кредитования ждет еще больший рост, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на сообщения аналитиков Frank RG.

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#экономика

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