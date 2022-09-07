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7сентября
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сегодня, 15:51 0

В Благовещенске автобусы № 3 и № 9 возвращаются на прежние маршруты

С 8 сентября они будут двигаться по Красноармейской

В Благовещенске автобусы № 3 и № 9 возвращаются на прежние маршруты
Фото: Амур.инфо

Ремонт участка на улице Красноармейской между Нагорной и Батарейной продолжается.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать ПДД и следовать указаниям дорожных знаков, сообщает городская администрация.

А пассажиры общественного транспорта уже с четверга могут ездить по привычным маршрутам:

  • автобус № 3 будет двигаться по схеме: Нагорная – Красноармейская – Больничная –Горького – далее по маршруту;
  • автобус № 9 пойдет по маршруту: – Нагорная – Красноармейская – Загородная – Горького – далее по маршруту.

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#городская власть #дороги #мэрия #транспорт

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