В Благовещенске автобусы № 3 и № 9 возвращаются на прежние маршруты

Ремонт участка на улице Красноармейской между Нагорной и Батарейной продолжается.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать ПДД и следовать указаниям дорожных знаков, сообщает городская администрация.

А пассажиры общественного транспорта уже с четверга могут ездить по привычным маршрутам: