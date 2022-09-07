В Благовещенске автобусы № 3 и № 9 возвращаются на прежние маршруты
С 8 сентября они будут двигаться по Красноармейской
Ремонт участка на улице Красноармейской между Нагорной и Батарейной продолжается.
Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать ПДД и следовать указаниям дорожных знаков, сообщает городская администрация.
А пассажиры общественного транспорта уже с четверга могут ездить по привычным маршрутам:
- автобус № 3 будет двигаться по схеме: Нагорная – Красноармейская – Больничная –Горького – далее по маршруту;
- автобус № 9 пойдет по маршруту: – Нагорная – Красноармейская – Загородная – Горького – далее по маршруту.
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