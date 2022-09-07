Благовещенец поживился золотом спящей подруги

Полицейские установили местонахождение похищенного ювелирного изделия за несколько часов и задержали вора.

В дежурную часть отдела благовещенской полиции обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ходила в гости к своему соседу. Там, выпив спиртного, заснула. В это время сосед снял с руки женщины браслет стоимостью 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что мужчина отнёс украшение в ломбард и выручил за него 22 тысячи рублей. Он успел потратить их на спиртное, продукты и покрытие долгов. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение похищенного ювелирного изделия, а после задержали 43-летнего мужчину, совершившего кражу. Следователем в отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а похищенное ювелирное изделие стоимостью 100 тысяч рублей возвращено владелице.

В соответствии с действующим законодательством, за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.