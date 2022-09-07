Бывшая солистка группы «ВИА Гра» пропала без вести

После распада группы «ВИА Гра» в 2013 году бывший продюсер Дмитрий Костюк создал трио под аналогичным названием, куда вошли Дарья Медовая, Айна Вильберг и Дарья Ростова. Однако через год Медовая покинула коллектив.

После ухода из «ВИА Гры» Дарья активно выступала сольно и имела большие шансы стать знаменитой. Личная жизнь певицы тоже складывалась успешно: она вышла замуж за бизнесмена Александра Швеца и родила дочь Варю.

Однако несколько лет спустя пара со скандалом развелась. Медовая обвинила мужа в насилии, а также в пагубном влиянии на ребёнка. У бывших супругов была серьёзная борьба за дочь, которая вылилась в судебные разбирательства.

Осенью 2018 года Дарья не явилась на очередное заседание. Позже выяснилось, что она давно не выходит на связь, родные не могут её найти.

Отец певицы рассказывал, что поиски идут уже несколько месяцев, но он сомневается, что дочь найдут. По его словам, Дарье неоднократно поступали угрозы от её бывшего мужа Александра. А на заседании суда Швец открытым текстом заявил, что супруги уже нет в живых.

После такого заявления подозрения пали на Александра, но он утверждает, что ни в чём не виноват. Более того, мужчина старается защищать дочь от всех проблем.

Уже четыре года никто не знает, что случилось с Медовой. В октябре ей исполнилось бы 32 года. Официально расследование ещё не завершено.