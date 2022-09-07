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7сентября
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сегодня, 14:46 0

Амурские предприятия столкнулись с проблемой при маркировке молока

Новая система начала действовать с 1 сентября

Амурские предприятия столкнулись с проблемой при маркировке молока
Фото: Амур.инфо

По закону с 1 сентября этого года молочная продукция должна иметь специальную маркировку – небольшие QR-коды на упаковке. Если их считать, то можно узнать всю информацию о продукте от срока годности до производителя. В первый же день работы этой системы в редакцию Амур.инфо обратился житель Приамурья, который не смог купить молоко из-за «бракованной» маркировки.

На кассе выяснилось, что на пачку в пол-литра нанесли маркировку для одного литра. Из-за этого цена молока удвоилась, а программа выдала ошибку. От покупки амурчанин отказался, но о проблеме рассказал корреспонденту Амур.инфо. Редакция связалась с производителем. Тогда в компании пояснили, что сбой случился не по их вине – ошибка произошла в ЦРПТ (оператор, предоставляющий марки по заявкам производителей и работающий в системе «Честного знака»). При этом после публикации на сайте Амур.инфо была проведена проверка и выяснилось, что не всё так однозначно.

Представитель компании-производителя молока повторно связался с редакцией нашего портала.

— Мы подробно изучили проблему. В случившемся вины оператора маркировки «Честный знак» нет. Ошибка была вызвана человеческим фактором на предприятии. Специалисты ЦРПТ дополнительно провели обучение сотрудников предприятия по данному вопросу, – сообщили корреспонденту Амур.инфо.

Отметим, что любой покупатель может самостоятельно отслеживать качество приобретаемой «молочки» ещё до покупки. Достаточно установить приложение «Честный знак» на свой смартфон (есть в любом магазине приложений) и отсканировать код маркировки с упаковки. Там очень удобно смотреть сроки годности продукта, а кроме того, можно узнать кто производитель, какую жирность имеет продукт и есть ли у него сертификат ветеринарного контроля. При этом если марка, нанесённая на упаковку, не отслеживается в системе «Честный знак», то перед вами продукт сомнительного качества, возможно контрафакт, от которого лучше отказаться. Кстати, в «Честном знаке» можно легко сообщить о таком нарушении, просто отправив заявку из приложения.

Фото: скриншот приложения «Честный знак»

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#жизнь #интернет #экономика

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