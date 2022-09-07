Похищение алабая в Благовещенске закончилось дракой и тюрьмой

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело ранее несудимого жителя города, который умышленно причинил другому амурчанину тяжкий вред, опасный для жизни, сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска.

Суд установил, что в сентябре 2021 года благовещенец заподозрил, что незнакомый мужчина хочет похитить алабая его сестры и решил с ним разобраться.

Он вышел из двора частного дома и направился следом за незнакомцем, который вел собаку за ошейник. Мужчина спросил, зачем он забрал пса, но незнакомец был пьян и разразился нецензурной бранью. Тогда защитник собаки ударил его рукой по голове, тот упал и получил еще один удар по голове ногой.

В результате избиения похититель собаки получил переломы лицевых костей, что считается тяжким вредом здоровью. Отстояв собаку, благовещенец покинул место преступления.

Мужчина признал свою вину, раскаялся, принес извинения, сотрудничал со следствием, выплатил потерпевшему 30 тысяч рублей.

Также суд учел наличие малолетнего ребенка и больной матери, состояние здоровья, противоправное поведение потерпевшего и признал благовещенца виновным. Ему назначили наказание в виде 10 месяцев колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.