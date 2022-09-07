Владимир Путин провел Госсовет по развитию туризма в России

Глава государства отметил достижения Дальнего Востока в туристической сфере. Но сказал, что еще есть, куда стремиться.

Участники заседания предложили массу действенных мер, которые поспособствуют развитию туризма в стране и, в частности, на Дальнем Востоке.

Так, отмечена необходимость изменения программы туристического кешбэка, которая должна стать гибче и применяться в зависимости от сезона и маршрута. Предложено выдавать детям и другим членам семей участников специальной военной операции именные туристические сертификаты. Также нужно упростить процедуру выдачи прав на управление снегоходом – сегодня, чтобы им управлять, нужно получить удостоверение тракториста.

— Это, видимо, осталось еще с тех времен, когда первые снегоходы только появились. Конечно, ГИБДД надо все передать. И другие предложения правильные, надо только проработать, все правильно прописать и реализовывать, – сказал глава государства.

Владимир Путин обозначил важность расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию из-за рубежа.

— Они (страны, предпринимающие в отношении РФ недружественные действия) наших туристов видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады у себя видеть. Пусть тратят здесь свои деньги и с удовольствием знакомятся с нашей прекрасной страной, – отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Дальний Восток уникален и имеет большой потенциал для туризма. Чтобы сделать его более привлекательным для путешественников, необходимо совершенствовать систему.

— На Дальнем Востоке за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия. Опыт дальневосточников, как и других субъектов РФ, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли, – сказал Владимир Путин.

Видео: Полпредство ДФО