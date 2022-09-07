Светлана Лобода впервые рассказала о своём избраннике

В новом интервью для YouTube-шоу Светлана призналась, что у неё есть проблемы с ментальным здоровьем, поэтому она вынуждена принимать антидепрессанты. Певица рассказала, что последние три года страдает от тяжёлой депрессии. Сначала она не следовала рекомендациям врачей, пытаясь справиться с проблемой самостоятельно. Однако специалисты говорили, что у неё расшатана нервная система, и сама она не сможет ничего сделать.

Недавно Лобода сдалась и всё-таки начала принимать антидепрессанты. По её словам, это успокаивает, она наконец перестала плакать.

Артистка не скрывает, что после отъезда из России она лишилась огромных заработков и статуса суперзвезды. Только за новогодний концерт в Барвихе она получала около 20 миллионов рублей.

Светлана рассказала, что в это трудное время её очень поддерживает любимый мужчина. На своем недавнем концерте певица обмолвилась, что в зале присутствует её возлюбленный, но называть его имя не стала. Во время интервью Лобода призналась, что они уже давно вместе, и она не хочет, чтобы кто-то помешал её счастью. По её словам, для неё важно сохранить этот островок своим, поэтому она не делает из этого пиар.

Светлана отметила, что находится с избранником на одной волне, им вместе интересно и комфортно. При этом она подчеркнула, что её мужчина – не украинец, но «жуткий патриот».

Лободе уже давно приписывают отношения с миллионером Артуром Гранцем. Он армянин по национальности, владеет бизнесом на Украине и в Белоруссии. Говорят, что Светлана скрывает свои отношения, потому что её избранник до сих пор официально женат.