Амурская область вошла в ТОП-8 регионов России по развитию промтуризма

Фото: Ирина Сун

В Амурской области начался набор туристических групп, которые смогут увидеть очередной пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный. Старт намечен на 22 октября. Такие поездки на космодром стали частью большого проекта по развитию в Приамурье промышленного туризма. И в Совете Федерации этому направлению уделяют большое внимание.

Причем туристические маршруты не ограничиваются одним Восточным. В кластер промтуризма входит целый ряд предприятий региона – Амурский газохимический комплекс в Свободненском районе, прииск «Соловьевский» в Тындинском районе, маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске и другие производства.

Перед совещанием, на котором обсуждалась концепция развития промышленного туризма, его участникам показали объекты, которые войдут в большой туристический маршрут. Главный объект притяжения туристов – космодром. Участникам выездного совещания показали весь процесс организации пусков на Восточном.

Еще один объект, который сейчас уже сейчас вызывает интерес у туристов – Амурский газо-химический комплекс. И хотя производство находится еще в стадии строительства, здесь уже есть на что посмотреть. После пуска в эксплуатацию предприятие станет одним из мировых лидеров отрасли.

Потенциальных туристов на Амурском ГХК готовы принять в специальных кэмпах – каркасных домах из быстровозводимых конструкций. Они спроектированы для строителей ГХК, но здесь могут разместить и гостей. В этих зданиях предусмотрено всё: комфортабельные гостиничные номера, кафе, сауна, площадки для занятия спортом и даже мини-кинотеатр.

Помимо космодрома Восточный и Амурского ГХК, в маршрут промышленного туризма в Приамурье войдут и другие объекты – это и крупные производства, и объекты малого и среднего бизнеса.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области защитило стратегию развития промышленного туризма на федеральном уровне. В результате область вошла в ТОП-8 лучших регионов России по этому направлению. Причем из всех территорий ДФО Амурская область – единственный регион, попавший в число лучших.

Фото: Ирина Сун

Большое внимание развитию в Приамурье промышленного туризма уделяют и в Совете Федерации.

«В Совете Федерации поддерживают инициативу по развитию промтуризма. Впервые наш регион заявил о себе в прошлом году, когда в верхней палате парламента прошли Дни Амурской области. В результате Совет Федерации дал соответствующие поручения, которые придадут дополнительный импульс развитию промтуризма и индустрии гостеприимства в Приамурье. Я, как представитель Амурской области в Совете Федерации, буду прикладывать максимум усилий, чтобы наш регион посещало как можно больше туристов», – сказал сенатор РФ от Амурской области Артем Шейкин.