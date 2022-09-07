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сегодня, 11:12 0

В Благовещенске ввели режим повышенной готовности

Он продлится до 18:00 8 сентября

В Благовещенске ввели режим повышенной готовности
Фото: Амур.инфо

По информации Амурского гидрометцентра, 7 сентября местами по востоку Амурской области ожидаются очень сильные дожди. Усиление ветра в порывах до 18-23 метров в секунду. В Благовещенске усиление ветра – до 20 метров в секунду, сообщает городская администрация.

В управлении по делам ГО ЧС и ГСТК привели в готовность все силы и средства. Создали запас инертных материалов, подготовили спецтехнику, в том числе девять машин для откачки. Сотрудники ГСТК будут работать в 2 смены.

Горожанам напоминают, что при усилении ветра необходимо по возможности находиться в помещениях, не оставлять детей без присмотра. Пешеходам не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. При сильном ветре опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Водителям не стоит парковаться у деревьев, нужно быть предельно внимательными, снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию, дают рекомендации в мэрии Благовещенска.

В случае нештатных ситуаций звонить по единому телефону экстренных оперативных служб: 112 или старшему оперативному дежурному ЕДДС: 202-112.

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#городская власть #мэрия #погода

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