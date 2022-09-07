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сегодня, 13:19 0

«Тигриный» поезд проедет через всю Россию

Его презентация прошла в рамках Восточного экономического форума

«Тигриный» поезд проедет через всю Россию
Фото: РИА «Новости»

Российские железные дороги презентовали уникальный поезд. 12 вагонов состава украшены изображениями тигров и тигрят, а внутри пассажиров ждет информация о редких видах животных, нуждающихся в защите человека, сообщает центр «Амурский тигр».

Состав презентовали на вокзале Владивостока в рамках Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра. В нем приняли участие министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Фото: РИА «Новости»

«Тигриным» стал состав поезда самого дальнего следования «Владивосток – Москва». В течение семи дней он сделает 131 остановку в малых и больших городах страны.

Фото: РИА «Новости»

— ОАО «РЖД» проводит большую работу по сохранению биоразнообразия по всей стране и особенно на востоке нашей страны. Только за прошедший год компания реализовала 16 проектов по сохранению и восстановлению численности редких животных. Поезд «Россия» для проведения нынешней акции выбран не случайно, ведь он идет по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире. По сути, поезд провезет идею сохранения и изучения редких видов животных через всю страну – от Владивостока до Москвы», – сказал Олег Белозеров.

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#Дальний Восток #животные #экология

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