Отделались легким испугом: «Хиннамнор» не стал вредить Амурской области
В других дальневосточных регионах он топил города и катал по дорогам остановочные павильоны
В Приморье за прошедшие сутки из-за обильных осадков эвакуировали 38 человек. Вода накрывает многоквартирные дома и участки, смывает деревянные постройки. Без въезда и выезда сейчас – жители 13 населённых пунктов. На Сахалине по дорогам носятся сорванные резкими порывами ветра остановки, а на обочинах валяются упавшие деревья. Тысячи людей остались без света. В Хабаровском крае затопило посёлок имени Горького, ручьи вместо тротуаров и дорог, километровые пробки. В школах отменили занятия, сообщает Amur Mash.
Хотя тайфун и не пришел в Амурскую область, но все же совсем без внимания наш регион не оставил. В пределах его влияния оказались восточные, южные и центральные районы области.
— Тайфун оказал опосредованное влияние на Амурскую область. Основные осадки мы ждем сегодня днем. Ночью уже прошли сильные дожди. В восточном, центральном и южном районах области выпало от 20 до 30 миллиметров осадков, для сентября это примерно треть месячной нормы. Осадки пока продолжаются, основной итог подведем только сегодня вечером. Максимальные осадки будут в тех районах, которые ближе к центру бывшего тайфуна, а он находится на побережье Хабаровского края, то есть на востоке области осадков будет больше, чем на западе. В Благовещенске за ночь выпало десять миллиметров осадков. Тайфун – это не точка, центр у него в одном месте, а его влияние распространяется практически на тысячу километров в диаметре. Сейчас, судя по спутниковой информации, это северные и центральные территории Хабаровского края, там максимум непогоды, но захватывает он в свою циркуляцию большую часть Амурской области – это восточный, центральный и южный районы, – сообщили корреспонденту Амур.инфо в амурском гидрометцентре.
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