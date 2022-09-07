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7сентября
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Космодром Восточный включат в перечень национальных туристических маршрутов России

Василий Орлов и глава Роскосмоса договорились о сотрудничестве

Космодром Восточный включат в перечень национальных туристических маршрутов России
Фото: правительство Амурской области

На Восточном экономическом форуме губернатор региона Василий Орлов встретился с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым. Стороны обсудили совместную работу по развитию Циолковского и перспективы развития в Амурской области промышленного туризма на космодроме Восточный.

В план работы войдет модернизация и реконструкция дорог, ремонт школы и стадиона, модернизация старой части Циолковского.

Правительство области и Роскосмос продолжат работу и над развитием туризма в регионе. Ключевой объект – космодром Восточный. В перспективе он будет включен в перечень национальных туристических маршрутов России.

— Долгосрочный план развития Циолковского сейчас затрагивает новую часть города. В общем перечне находятся 24 объекта в строящемся жилом микрорайоне. При этом понимаем, что нельзя забывать и про создание комфортной среды для жителей старого района Циолковского. Сейчас реконструкции и модернизации там требуют стадион, центр досуга, коммунальные сети, школа. По поручению президента проработали вопрос с привлечением финансирования на их реализацию. Сделать это рассчитываем за счет федеральных программ. В связи с этим предлагаем также включить эти объекты в долгосрочный план для комплексного видения развития города», – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #космодром #туризм #Циолковский

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