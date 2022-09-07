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7сентября
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сегодня, 12:35 0

Отзывчивые благовещенцы могут отправиться за решетку

По просьбе друзей они купили то, что запрещено законом

Отзывчивые благовещенцы могут отправиться за решетку
Фото: Амур.инфо

Два благовещенца 1991 и 1997 годов рождения обвиняются в пособничестве незаконному приобретению наркотиков. Следователи управления МВД по Амурской области окончили расследование дел и передали их в суд с обвинительными заключениями.

Молодые люди выступили в качестве посредников, купив гашишное масло по просьбе своих приятелей. Сразу после покупки их автомобили остановили сотрудники правоохранительных органов. Шприцы с гашишным маслом изъяли при досмотре транспортных средств.

Личности, принимавшие участие в торговой цепочке, были ранее установлены полицией. В отношении граждан, продавших наркотическое средство, возбуждены уголовные дела, которые выделены в отдельное производство и расследуются в настоящее время.

Обвиняемые посредники находятся под подпиской о невыезде. По статье 228 УК, на которой строится обвинение, суд по своему усмотрению может выбирать из нескольких видов наказания, самым суровым из которых является трёхлетнее тюремное заключение, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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