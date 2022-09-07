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7сентября
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сегодня, 10:51 0

Благовещенец уехал в ночь на угнанном самосвале

На него завели уголовное дело

Благовещенец уехал в ночь на угнанном самосвале
Фото: управление МВД России по Амурской области

В полицию с сообщением о пропаже «КАМАЗа» обратился 30-летний мужчина, сообщает областное управление МВД. Заявитель сообщил, что в ночь с 4 на 5 сентября машина пропала с автобазы в селе Чигири.

Как стало известно следствию, угонщик завел грузовик, замкнув провода зажигания. Позже автомобиль обнаружили на стоянке в районе Новотроицкого шоссе.

Полицейские установили, что к делу может быть причастен ранее судимый за угоны 26-летний благовещенец. Его задержали в автомастерской и доставили в полицию. В содеянном молодой человек признался, пояснив, что угнал автомобиль, чтобы покататься по ночному городу.

На «любителя ночных поездок» завели уголовное дело. Согласно УК РФ, максимальным наказанием для него может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

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#дороги #криминал #происшествия

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