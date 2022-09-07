Смерть в поезде: житель Дальнего Востока не добрался до пункта назначения
Жителя Сахалина не успели спасти
Трагедия произошла сегодня ночью в поезде, следовавшем по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики, сообщает ИА «Сах.ком».
Сообщается, что у мужчины ухудшилось самочувствие. Помочь ему до приезда скорой помощи пытались пассажиры, среди которых были медики и спасатели. На станции «Взморье» к составу подъехал автомобиль реанимации, но спасти мужчину не удалось.
Специалисты Дальневосточной железной дороги подтвердили информацию. Причина смерти и личность погибшего не разглашаются.
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