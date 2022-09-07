Смерть в поезде: житель Дальнего Востока не добрался до пункта назначения

Сообщается, что у мужчины ухудшилось самочувствие. Помочь ему до приезда скорой помощи пытались пассажиры, среди которых были медики и спасатели. На станции «Взморье» к составу подъехал автомобиль реанимации, но спасти мужчину не удалось.

Специалисты Дальневосточной железной дороги подтвердили информацию. Причина смерти и личность погибшего не разглашаются.