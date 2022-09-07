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7сентября
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сегодня, 11:33 0

Смерть в поезде: житель Дальнего Востока не добрался до пункта назначения

Жителя Сахалина не успели спасти

Смерть в поезде: житель Дальнего Востока не добрался до пункта назначения
Фото: Амур.инфо

Трагедия произошла сегодня ночью в поезде, следовавшем по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики, сообщает ИА «Сах.ком».

Сообщается, что у мужчины ухудшилось самочувствие. Помочь ему до приезда скорой помощи пытались пассажиры, среди которых были медики и спасатели. На станции «Взморье» к составу подъехал автомобиль реанимации, но спасти мужчину не удалось.

Специалисты Дальневосточной железной дороги подтвердили информацию. Причина смерти и личность погибшего не разглашаются.

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#происшествия #транспорт

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