Ника Дубик: «Моя душа всегда искала путь к творчеству»

Фото: личный архив Ники Дубик

В двух словах историю молодой 23-летней певицы из Амурской области не расскажешь. Она уже прошла сложный путь навстречу к своей мечте, но большой мир музыки только открывается для талантливой дальневосточницы, творящей в необычном стиле Инди-поп.

Понятные истории в сочетании с приятными танцевальными аранжировками Ника пишет сама. Как раз с одной из песен собственного сочинения она и летала над сценой на шоу «Таврида.Арт» этим летом.

Фото: архив Ники Дубик

На этом фестивале амурчанка выступает не в первый раз. Для себя Ника открыла «Тавриду» пару лет назад, когда пыталась покорить музыкальный мир столицы.

Фото: архив Ники Дубик

— В Москве не было связей, из-за этого первый год был тяжелым. Много изучала, как работает музиндустрия в России. Всё меняется на ходу. И я решила не сопротивляться потоку, просто делать свою музыку, как хочет душа, – делится Ника. – Увидела в интернете музыкальное сообщество «Энтузиаст», написала им о своём желании влиться в коллектив, но меня не взяли, зато порекомендовали образовательный арт-кластер «Таврида»! Так я и оказалась там. На заезде за пять дней с ребятами написали песню, которая очаровала всех! Трек взяли на фестиваль и уже в сентябре я пела на большом шоу! Я стала резидентом «Таврида.Арт» и ездила выступать в Артек, на фестиваль в Москве.

Музыкальная история амурчанки началась ещё в детстве.

— Пела в пульт телевизора, пританцовывая и красуясь. Музыка была чем-то особенным, что всегда было рядом. До шести лет занималась гимнастикой и танцами, – вспоминает девушка.

Но с 6 до 14 лет в ее жизни главную роль играл спорт.

— Это был период спортивных достижений, с каждым годом подход был серьезнее, уровень любительский перешёл в профессиональный. Дом заполняли кубки, всероссийские соревнования, новые цели, – рассказывает Ника.

Впрочем, музыка ее не оставляла, девочка продолжала напевать песни, училась играть на гитаре и выступала в школе (тогда она училась в школе № 5). Все изменилось неожиданно и быстро.

— В 2014 году жизнь ждал крутой поворот. Я заболела неизлечимым заболеванием, как утверждает современная медицина. Никаких объяснений откуда и как оно взялось у врачей не было, так как это аутоиммунное заболевание, природа которого не изучена, – вспоминает Ника.

Про спорт девушке пришлось забыть, его заменила музыка. Ника в 15 лет поступила в музыкальную школу, много занималась сама, поскольку ходить туда зачастую не могла, так как из больниц не выбиралась.

— Музыка спасала, с гитарой и катетером в руке засыпала в палате. Это был очень насыщенный на чувства период. После слов врача «Ника тебе остался месяц»…. я решила прожить его весело. Было много трансформаций и чудес, новых песен и молитв, боли и радости. Сейчас мне 23 и это только маленькая часть жизненной истории. Благодаря этому пути стала сама творить, раскрывая посредством языка музыки таинственную магию вселенной, исцеляющую и наполняющую жизнь, – описывает переломный момент своей жизни амурчанка.

Болезнь начала отступать, длительная терапия вымотала, сидеть на уколах и лекарствах девушке не хотелось. Она приняла для себя очень ответственное решение, которое напугало родителей, но не остановило Нику – отказаться от медикаментов и… уехать в отпуск, убежать от хандры, больниц, мыслей…

Она выбрала Вьетнам, взяла путевку и улетела, совсем одна со 100 долларами в кармане. Почти как в сюжете «Орла и решки», правда эту «зеленую бумажку» пришлось растянуть далеко не на один уикенд.

— Во Вьетнам уехала после 2 курса, это была мечта! Взяла путевку на 14 дней. Но прилетев, поняла, что не хочу возвращаться в Благовещенск, я очень устала болеть и душа требовала отпуск, – делится девушка.

Ника задержалась во Вьетнаме на полгода, отчасти помог ковид, в вузах ввели дистанционную форму обучения и торопиться на учебу не пришлось, тогда девушка уже училась в БГПУ.

Она нашла работу в ресторане, где пела туристам свои песни. Родители очень переживали за дочь. Через пару месяцев после отъезда к ней приехал папа, проверить, что с ней все в порядке. Вместе они провели две недели, тогда папа признался девушке, что очень гордится ее решительностью и твердостью исполнять свои мечты, добиваться признания.

Фото: архив Ники Дубик

— Два года назад, исполняя свою мечту жить у моря, во Вьетнаме, поняла, что стремление творить в своём собственном стиле влечёт меня. Незамедлительно решила вернуться в Россию, но уже не в Благовещенск, а в Москву, – уточняет Ника.

Сейчас Ника живет и ищет себя в столице, но назвать ее экс-амурчанкой просто не поворачивается язык. За два года девушка уже раз двадцать прилетала домой: сначала ее привязывал институт, нужно было закрывать сессии, сдавать курсовые и защищать диплом, а это она обещала своим родителям, потом друзья и родные. Кстати, в Благовещенске Ника вместе с друзьями записывает свои песни.

— Мои друзья! У всех разные увлечения, но они живут в творчестве и любви. Кто-то режиссёр, кто-то музыкант, кто-то актер. Когда мне нужна помощь с проектом, они отзываются. Для больших проектов нужна большая команда! Снять клип, сделать концерт, – признается Ника. – А всё что на экране, это результат не только моего труда, но и каждого, кто принимает участие. Например, Женя Растягаев и его «Студия звукозаписи 13». Когда я приезжаю в Благовещенск, обязательно захожу к нему записать вокал для новой песни или написать песню вместе. Трек «В Баню» был написан с ним вместе.

Ника активно ищет себя, часто выступает на творческих площадках столицы, принимает участие в множестве концертов, дефицита в которых в Москве нет. Она не стесняется звонить, писать, стучаться даже в «плотно закрытые» двери…

Фото: архив Ники Дубик

— Мне легко отрывать двери, хоть ногой, – смеется Ника. – Просто прихожу и говорю: вы классные, я талантливая, у нас может отлично получиться сделать что-то вместе.

И правда ведь, получается. Она уже спела знаменитую «Вечно молодым» дуэтом с Ваней Дмитриенко на сцене, которую вживую видели 15 тысяч зрителей, а онлайн еще 50 тысяч.

Фото: архив Ники Дубик

И это не единственное достижение талантливой девушки.

— В августе Яндекс.Музыка поставила меня на обложку плейлиста Русское Инди: открытия. А новая песня набрала более 350 000 прослушиваний на Яндекс.Музыка, – с гордостью признается Ника.

Яркая, необычная, миниатюрная блондинка из Благовещенска точно знает, чего хочет в жизни, и не свернет с творческой дороги. Ее особенный стиль, манера звучания и завораживающая внешность каждый день находят и покоряют своего зрителя. Сейчас Ника участвует в съемке документального проекта о своей жизни и музыке. Мощная группа поддержки не позволяет творческим крыльям расслабляться.

— Конечно, меня поддерживают много людей! Когда люди слушают твою музыку, это уже личное соприкосновение с творчеством. Запись, мейкап, фотограф или мама, которая говорит, что у тебя всё получится, это всё поддержка. Молодому артисту без этой поддержки никак, трудно соревноваться с теми, у кого есть деньги на продвижение, но для того, что сделано с минимальными вложениями, это очень хороший результат, – рассказывает девушка.

Амурский историк-археолог по диплому и музыкант в душе, Ника точно знает цену каждой минуты жизни, пройдя тяжелые испытания. Возможно, благодаря им музыка победила спорт в ее расписании, а следующие победы уже за Никой, на большой сцене, со своими искренними песнями, с музыкой от души и сердца девушки с амурских берегов.