В центре амурской столицы возводят современную детскую площадку

Три игровые зоны для детей в возрасте от 0 до 14 лет оборудуют во дворе на Политехнической, 48. Здесь же установят скамьи и урны, а саму территорию огородят.

На площадке для детей от 7 до 14 лет установят деревянные качели и трехбашенный игровой комплекс. Часть придомовой территории для детей от 3 до 7 лет займет игровой комплекс, песочница с навесом, качели и карусель. Для самых маленьких жителей установят качели, четырехместную качалку-балансир, игровой комплекс.

Как сообщает администрация Благовещенска, подрядчик уже произвел выемку грунта, проложил кабели для освещения, установил закладные и бордюрный камень. Территорию частично отсыпали щебнем, на 90 % выполнено асфальтирование дорожек.

Сейчас строители устанавливают малые архитектурные формы, в ближайшее время приступят к монтажу опор освещения.