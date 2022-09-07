Василий Орлов рассказал, когда в Благовещенске построят новую школу

Губернатор Амурской области и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко встретились на полях ВЭФ – 2022. В рамках встречи было подписано соглашение об использовании механизма инфраструктурных облигаций.

— Одно из необходимых условий для повышения качества жизни в регионах – наличие современной и качественной инфраструктуры. По проектам, о реализации которых сегодня договорились ДОМ.РФ и Амурская область, практически готова вся документация, поэтому начать финансировать их мы сможем уже в ближайшее время. Надеюсь, что вскоре они будут одобрены, после чего будем двигаться в направлении их реализации, – отметил Виталий Мутко.

Фото: правительство Амурской области

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство социальных объектов на льготных условиях, а регионам – снизить прямые расходы бюджетов и реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. Также с привлечением средств организации в Амурской области планируют построить еще три путепровода. Институт развития анализирует проекты. Их рассмотрение на Правительственной комиссии по региональному развитию запланировано на осень.

Фото: правительство Амурской области

— Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1 200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена. Начнем строить её в следующем году, – отметил Василий Орлов. – Это соглашение предусматривает и финансирование строительства путепровода в Новобурейском, его в 2024 году возведет надежная компания БТС Мост. Кроме этого, мы планируем при поддержке «ДОМ.РФ» реализовать еще несколько социальных проектов – построить детскую поликлинику на 380 посещений в смену областном центре и модернизировать там водозабор.