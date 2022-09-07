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7сентября
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Пять новых пляжей оборудуют в Амурской области

Решение принято после обращения общественников

Пять новых пляжей оборудуют в Амурской области
Фото: Амур.инфо

В августе этого года активисты амурского отделения Народного фронта после рейда по местам отдыха в Благовещенске выяснили, что в областной столице совсем нет официальных пляжей. Особенно странно это, если учесть локацию города: его омывают сразу две мощные реки, Амур и Зея.

В купальном сезоне 2022 года в Приамурье функционировало лишь 11 оборудованных мест для купания и отдыха, и все они находились за пределами областного центра. По мнению общественников, это отчасти сказалось и на трагичной статистике: с начала купального сезона в Амурской области утонули 29 человек – среди них 5 детей. Уставшим за два года пандемии и антиковидных ограничений амурчанам на свой страх и риск приходится выбираться на небезопасные водоемы, чтобы позагорать и искупаться, считают активисты.

Участники движения после проведения рейда в августе этого года написали обращение к губернатору и попросили предусмотреть на следующий летний сезон дополнительные места для купания и отдыха. На днях им пришел ответ из амурского правительства, в котором сообщили, что список мест для массового отдыха пополнится пятью пляжами.

В Благовещенске их будет два – один на Зее в районе Заводской, он должен появиться уже в следующем году, другой обустроят на Амуре после реконструкции набережной. Срок окончания работ запланирован на 2024 год.

Сразу три пляжа появятся в Тынде. Первый – на левом берегу Тынды откроют уже в 2023 году. Еще два обещают обустроить до 2030 года по программе «Формирование комфортной городской среды».

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#губернатор #отдых #природа

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