Амурские пенсионеры смогут бесплатно подтянуть овал лица и постичь дзен

На ВЭФ – 2022 первый зампред правительства Татьяна Половайкина подписала соглашение с Ассоциацией Активных Пенсионеров, которое предусматривает реализацию в регионе проекта «Российское долголетие».

Как полагают в амурском правительстве, заключение соглашения позволит реализовать проект «Российское Долголетие» на территории Амурской области, что сможет существенно наполнить жизнь людей 55+ в регионе.

В проекте представлены три направления:

Курс «Здоровое питание» включает в себя формирование и внедрение правильных пищевых привычек у старшего поколения в повседневную жизнь. Участникам курса обещают снижение веса без стресса для организма, нормализацию режима дня и показателей здоровья. Кроме того, по мнению организаторов, эта программа отлично подойдет при восстановлении после перенесенных заболеваний. Наставники помогут своим подопечным закрепить результат и научат самостоятельно составлять рацион питания.

Второй курс направлен на восстановление душевного равновесия, он так и называется «Счастливая жизнь в гармонии и балансе (психология)». Эта программа включает психологические практики, которые помогут сформировать навыки, способствующие гармонизации в отношениях с близкими и увеличению числа коммуникаций. Кроме того, курс поможет участникам адаптироваться к возрастным изменениям. Наставники направят в поисках самореализации и расскажут, как улучшить качество жизни.

Третий курс для тех, кто стареть не хочет не только духом, но и физически. «Фейсфитнес» или лимфодренажная гимнастика лица и дыхательная гимнастика включает в себя обучение участников упражнениям для подтяжки мышц лица и тела без операций и инъекций. Те, кто решится освоить их, по словам организаторов, смогут подтянуть и смоделировать овал лица, повысить эластичность кожи и омолодиться. Все это станет возможным за счет активизации работы лимфатической системы. Приятным бонусом будет улучшение осанки, которая с возрастом, увы, страдает у всех.

Есть лишь одно ограничение: все курсы проходят в онлайн-формате. Но именно он позволяет полностью исключить риски, связанные с эпидемиологической ситуацией. Участники во время занятий встречаются друг с другом и с экспертом только в сети при помощи специальных программ и мессенджеров.

— Реализовать проект помогут наши региональные и муниципальные комплексные центры социального обслуживания населения и стационарные учреждения социального обслуживания, кроме того, пенсионеры смогут самостоятельно присоединиться к программе, зарегистрировавшись на сайте или записавшись по телефону. Все жители Амурской области региона старше 55+ будут иметь возможность на безвозмездной основе присоединиться к занятиям, – отметила Татьяна Половайкина.

По задумке организаторов, проект не только позволит улучшить качество жизни и здоровья пожилых амурчан, но и создаст комфортную среду для их социализации, расширения круга общения и даже решения бытовых проблем. А еще он призван усовершенствовать обеспечение доступа гражданам старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам.