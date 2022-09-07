Благовещенцы нарушают правила парковки возле Первомайского парка

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, проживающая на улице Краснофлотской напротив Первомайского парка. Женщина сообщила, что горожане, приезжающие отдохнуть в парке, создают неудобства для жителей соседних домов, а также провоцируют аварийные ситуации. Из-за нехватки мест на парковке около парка водители, вопреки ПДД, паркуют свои машины на тротуарах, газонах, обочинах, занимают выезды из дворов и частные территории.

По словам подписчицы, обстановка ухудшается на выходных и в праздничные дни, когда число желающих прогуляться по Первомайскому парку увеличивается.

— Из двора невозможно выехать и въехать, водители не понимают, что создают аварийную ситуацию. Сегодня воскресенье и такое впечатление, что здесь весь город. Неужели нельзя поставить знак, что парковка запрещена на обочинах. Ширина дороги не соответствует нормам, чтобы так парковаться. У нас просто уже крик души. Мэрии, прежде чем сделать такой парк, нужно было сделать проезд и парковки, – заявляет обеспокоенная благовещенка.

Фото: Амур.инфо

Корреспондент Амур.инфо передал жалобу благовещенки в мэрию. Ответ не заставил себя ждать.

— Первомайский парк оборудован новой 45-местной парковкой со стороны спортивно-оздоровительного комплекса «Юность». Что касается недостатка парковочных мест около центрального входа в парк, то в настоящее время там ведутся ремонтные работы, поэтому центральный вход огорожен. В случае, если водители нарушают правила дорожного движения, необходимо обращаться в дежурную часть ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» для оперативного реагирования нарядов дорожно-патрульной службы (телефон: 425262). А также направлять информацию, в которой зафиксированы нарушения правил дорожного движения, для привлечения нарушителя к административному наказанию через сайт Госавтоинспекции МВД России, – прокомментировали в городской администрации.

Видео: Амур.инфо