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7сентября
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сегодня, 08:24 0

В музыкальном конкурсе «Поющие города» участвуют песни о Благовещенске

Ежегодный конкурс-фестиваль проводится на платформе «Концертный Зал ОнЛайн»

В музыкальном конкурсе «Поющие города» участвуют песни о Благовещенске
Фото: Амур.инфо

В творческом состязании принимают участие 59 российских городов, которые представили 143 песенные композиции в различных жанрах. Оценивать их будет не обычное жюри, а компьютеризированное. Точнее, машинный алгоритм сайта на основе данных о поведенческой активности посетителей. Цель необычного музыкального проекта – предоставить городским музыкантам цифровую среду для представления песен о российских городах.

Благовещенск на конкурсе представит солист концертного оркестра «AMUR JAZZ BAND» Алексей Анганзоров. Он споет «Песню о Благовещенске», к которой сам написал слова и музыку, а в клипе использовал наиболее узнаваемые места города. Получилась красивая песня об амурской столице.

Также участие в конкурсе принимает дуэт Игоря Хрусталева и Анастасии Стрелковой с авторской песней «Благовещенск».

Каждый горожанин может отдать голос за понравившуюся ему музыкальную композицию на сайте конкурса-фестиваля. Кнопка для голосования станет доступна после полного прослушивания песни и несложной регистрации, рассказали в администрации Благовещенска.

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#конкурсы #культура #мэрия

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