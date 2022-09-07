В амурских школах заработали педагоги-навигаторы

Федеральный проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее» с успехом работает и в Амурской области. Педагоги-навигаторы начали помогать школьникам в новом учебном году в дистанционном формате.

В этом сезоне по проекту «Билет в будущее» в Приамурье будут работать около 200 педагогов-навигаторов. Они помогут школьникам 6-11 классов определиться с будущей профессией. В прошлом году в проекте работали 102 педагога, то есть, почти в два раза меньше.

По итогам реализации проекта амурские учителя-наставники были отмечены благодарственными письмами Минпросвещения РФ. Двое авторов практик по ранней профориентации школьников – Ксения Колотова (Благовещенский лицей № 6) и Елена Голубь (школа села Васильевка Белогорского района) – вошли в топ-30 лучших по стране. Еще двое амурских педагогов – Галина Шван (школа села Семёновка Свободненского района) и Ольга Угланова (школа села Орлиное Свободненского района) – вошли в топ-100.

Профессиональные пробы в рамках проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» стартуют в Амурской области с 15 сентября. В этом году школьники смогут «примерить» на себя более 40 профессий. В их числе: анестезиолог, агрохимик, каменщик, парикмахер, системный администратор, веб-дизайнер, портной, повар и другие. В прошлом году предлагалось 32 профессии.

Оператор проекта «Билет в будущее» в Амурской области – Амурский областной институт развития образования, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.