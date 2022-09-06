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6сентября
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сегодня, 17:47 0

Амурские полицейские пойдут под суд за коррупцию

Их привлекли по восьми статьям УК РФ

Амурские полицейские пойдут под суд за коррупцию
Фото: Амур.инфо

Сотрудники следственного управления СК РФ по Амурской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников коррупционного отдела полиции и их начальника, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщает областное управление СК РФ.

Бывших служителей закона обвиняют в создании преступной группы, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, грабеже и совершении других противозаконных действий.

Следствие установило, что бывший начальник одного из отделов полиции в 2016 году в городе Благовещенске получил от хозяина подпольного казино взятку в размере 300 тысяч рублей.

Затем взяточник создал преступную группу из «надежных» сотрудников. Они проверяли незаконные игорные заведения в Благовещенске, но не оформляли результаты проверок надлежащим образом, а изъятые деньги, оборудование и имущество присваивали себе. Кроме того, проверки проводились не в полном объеме, что не позволяло привлечь хозяина казино к ответственности.

Следствие считает, что они стремились оказать давление на организатора незаконных игр и склонить его к ежемесячной даче взятки в размере 300 тысяч рублей за покровительство незаконной деятельности. Сотрудники органов безопасности передачу денег пресекли.

Уголовное дело возбудили на основании материалов прокуратуры и результатов работы сотрудников УФСБ России по Амурской области, которые обеспечили оперативное сопровождение при задержании бывших полицейских.

Сейчас организатор преступной группы и его посредник в покушении на взятку находятся под стражей, двое других участников – под домашним арестом. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

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#закон #криминал #происшествия

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