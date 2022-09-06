Дочь певицы Глюкозы отказалась от слов о своей небинарности

Лидия вслед за мамой пробует себя в шоу-бизнесе и уже записала несколько песен. Она рассказала, что её творчество может быть небинарным или нестандартным, но это не имеет никакого отношения к её гендеру. Девушка не скрывает, что любит экспериментировать с внешностью и быть разной.

По её словам, она может быть и мужественной, и женственной. Однако со своим молодым человеком Лидия предпочитает быть слабой, нежной и милой.

Как пишет «Комсомольская правда», слухи о небинарности Лиды появились после интервью Глюкозы на «Новом радио». В эфире ведущая предложила певице представить ситуацию, в которой её дочь признаётся в отсутствии гендерной идентификации. Артистка призналась, что такое действительно уже было. Видимо, 15-летняя наследница Глюкозы всё-таки определилась и расставила в своей жизни всё по местам.

Фото: kp.ru

На днях девушка вместе с родителями побывала на кинопремьере. Глюкоза вместе с дочками нарядились в платья чёрного цвета. Лидия в своём наряде выглядела женственной и хрупкой.