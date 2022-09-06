Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:10 0

Дочь певицы Глюкозы отказалась от слов о своей небинарности

15-летняя Лидия призналась, что у неё есть бойфренд

Дочь певицы Глюкозы отказалась от слов о своей небинарности
Фото: zvezdi.ru

В июне стало известно о том, что дочь певицы Глюкозы объявила себя небинарной персоной. Однако недавно 15-летняя Лидия опубликовала в своём Телеграм-канале пост, в котором уверяет, что её поняли неправильно. Девушка объяснила, что просто любит пробовать что-то новое и быть разной, но это никак не связано с её ориентацией, сообщает Super.

Лидия вслед за мамой пробует себя в шоу-бизнесе и уже записала несколько песен. Она рассказала, что её творчество может быть небинарным или нестандартным, но это не имеет никакого отношения к её гендеру. Девушка не скрывает, что любит экспериментировать с внешностью и быть разной.

По её словам, она может быть и мужественной, и женственной. Однако со своим молодым человеком Лидия предпочитает быть слабой, нежной и милой.

Как пишет «Комсомольская правда», слухи о небинарности Лиды появились после интервью Глюкозы на «Новом радио». В эфире ведущая предложила певице представить ситуацию, в которой её дочь признаётся в отсутствии гендерной идентификации. Артистка призналась, что такое действительно уже было. Видимо, 15-летняя наследница Глюкозы всё-таки определилась и расставила в своей жизни всё по местам.

Фото: kp.ru

На днях девушка вместе с родителями побывала на кинопремьере. Глюкоза вместе с дочками нарядились в платья чёрного цвета. Лидия в своём наряде выглядела женственной и хрупкой.

Просмотров всего: 227

#дети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Лолита Милявская рассказала, что Александр Цекало оставил её без денег при разводе
Происшествия

В Белогорске подросток украл деньги с чужой банковской карты
В России и мире

Бывшая жена Максима Матвеева оказалась в топе самых некрасивых артисток России
В России и мире

Ларису Гузееву раскритиковали за роль ведущей шоу «Голос.60+»