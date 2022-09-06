Дочь певицы Глюкозы отказалась от слов о своей небинарности
15-летняя Лидия призналась, что у неё есть бойфренд
В июне стало известно о том, что дочь певицы Глюкозы объявила себя небинарной персоной. Однако недавно 15-летняя Лидия опубликовала в своём Телеграм-канале пост, в котором уверяет, что её поняли неправильно. Девушка объяснила, что просто любит пробовать что-то новое и быть разной, но это никак не связано с её ориентацией, сообщает Super.
Лидия вслед за мамой пробует себя в шоу-бизнесе и уже записала несколько песен. Она рассказала, что её творчество может быть небинарным или нестандартным, но это не имеет никакого отношения к её гендеру. Девушка не скрывает, что любит экспериментировать с внешностью и быть разной.
По её словам, она может быть и мужественной, и женственной. Однако со своим молодым человеком Лидия предпочитает быть слабой, нежной и милой.
Как пишет «Комсомольская правда», слухи о небинарности Лиды появились после интервью Глюкозы на «Новом радио». В эфире ведущая предложила певице представить ситуацию, в которой её дочь признаётся в отсутствии гендерной идентификации. Артистка призналась, что такое действительно уже было. Видимо, 15-летняя наследница Глюкозы всё-таки определилась и расставила в своей жизни всё по местам.
Фото: kp.ru
На днях девушка вместе с родителями побывала на кинопремьере. Глюкоза вместе с дочками нарядились в платья чёрного цвета. Лидия в своём наряде выглядела женственной и хрупкой.
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