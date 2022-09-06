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6сентября
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сегодня, 17:25 0

Василий Орлов подписал План сотрудничества Амурской области с Кузбассом

Он включает развитие туризма, поставки оборудования и строительство моста «Джалинда – Мохэ»

Василий Орлов подписал План сотрудничества Амурской области с Кузбассом
Фото: правительство Амурской области

Глава региона Василий Орлов продолжает работу на Восточном экономическом форуме. В ходе встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым был подписан План сотрудничества на ближайшие три года.

В План входят развитие промышленности, жилищно-коммунального и дорожного комплекса, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования и науки, туризма.

Главы регионов сошлись во мнении, что в нынешних условиях необходимо укреплять внутриэкономические отношения и решать задачи совместными усилиями. А сегодня очень важно выстроить логистику. Этому будут посвящены грядущие три года – Кузбасс проявит содействие в строительстве железнодорожного моста «Джалинда – Мохэ».

— Знаем, что Кемеровская область, как и мы, заинтересована в развитии БАМа и Транссиба. Хорошо, что вы готовы поддержать наш крупный международный проект – железнодорожный мостовой переход «Джалинда – Мохэ». Наше сотрудничество этим не ограничивается, мы рассчитываем на расширение поставок химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования, а также плодотворную работу в развитии других различных сфер», – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #Китай #областная власть #строительство #экономика

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