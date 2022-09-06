В Благовещенске из-за разлива техжидкости образовалась пробка

Сегодня в Благовещенске на пересечении Новотроицкого шоссе и улицы Текстильной у большегрузного автомобиля произошёл разлив охлаждающей жидкости. Остановившийся тягач с прицепом на длительное время осложнил движение транспорта.

Как сообщает управление ГИБДД по Амурской области, около 13:30 водитель грузовика резко затормозил, в результате чего бухты листового металла на грузовой платформе сместились в сторону кабины водителя и повредили шланги, по которым текла охлаждающая жидкость. Автомобиль без антифриза не смог продолжить движение, перекрыв полосу.

Окружающие транспортные средства повреждений не получили. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Амурской области, антифриз пришлось смывать с проезжей части с помощью пожарного рукава, для чего на место выезжала автоцистерна с тремя сотрудниками противопожарной службы.