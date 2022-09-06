Лолита Милявская рассказала, что Александр Цекало оставил её без денег при разводе

Лолита познакомилась с Александром Цекало, когда была в браке со своим однокурсником Александром Беляевым. Поначалу их связывали исключительно рабочие отношения, но спустя время артисты поняли, что между ними зарождается что-то большее.

Вскоре у Лолы и Саши образовался кабаре-дуэт «Академия», благодаря которому они обрели популярность. В 1989 артисты поженились.

Их брак продлился 12 лет. Под конец отношения супругов настолько испортились, что они даже не скрывали друг от друга свои измены. Через несколько месяцев после развода Лолита родила дочь Еву. Тогда Цекало дал девочке свою фамилию, хотя знал, что Милявская родила её от другого мужчины.

Однако шоумен не во всём поступал так благородно. Недавно Лолита призналась, что бывший супруг при разводе оставил её почти ни с чем. Певица занималась карьерой и не знала, что творится в их семье с финансами. Оказалось, их общие деньги Цекало выводил на тайные банковские счета.

По словам Милявской, предприниматель Шабтай Калманович однажды рассказал ей, как помогал Цекало открывать в Австрии банковский счет втайне от Лолиты. При разводе она узнала, что от их заработков осталась лишь маленькая часть денег. Где находятся остальные, певица не знает.

Сейчас Милявская заявляет, что отпустила все обиды и рада за бывшего супруга, который обрёл своё счастье.