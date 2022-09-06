В Белогорске подросток украл деньги с чужой банковской карты

В Белогорске 15-летнего подростка признали виновным в краже с банковского счёта, причинившей значительный ущерб потерпевшему, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

В январе этого года на автобусной остановке подросток нашёл банковскую карту. И решил оставить находку себе. Используя способ бесконтактной оплаты, он совершал покупки в магазинах. Таким образом потратил почти шесть тысяч рублей.

Во время предварительного следствия подозреваемый признал вину. Он осознавал, что расплачиваться чужой картой нельзя, но почему так поступил – в итоге не смог объяснить. Родственники осуждённого полностью возместили ущерб, причинённый заявительнице.

Суд назначил несовершеннолетнему амурчанину полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.