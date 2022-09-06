Юрий Трутнев: «Предложение о создании трансграничных ТОР представлено президенту»

На Восточном экономическом форуме прошла сессия «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений». В её работе принял участие полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он отметил: в новых политических и экономических условиях необходимо укреплять отношения с дружественными странами.

— Уже сейчас в форуме принимают участие 68 стран, причём не только близкие к Дальнему Востоку. Среди них – Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия. Очень много можно перечислять. Это говорит о том, что, несмотря на существенно изменившуюся конструкцию мира, разные страны интересны друг другу, мы пытаемся друг друга понять, а значит, у нас есть и шанс на это понимание, – отметил Юрий Трутнев.

Он заявил, что поворот на Дальний Восток государство сделало еще в 2013 году, когда Владимир Путин объявил развитие макрорегиона национальным проектом. За это время здесь было реализовано почти три тысячи проектов, привлечено около трех триллионов рублей частных инвестиций.

Юрий Трутнев обозначил: в ДФО будет активно развиваться международное железнодорожное сообщение, также российским правительством принят план развития Северного морского пути – он является кратчайшим маршрутом, соединяющим Дальний Восток и европейскую часть страны.

И особенно важно, подчеркнул полпред, запустить в макрорегионе трансграничные территории опережающего развития, где будет упрощено ведение бизнеса.

— Совершенно очевидно, что мы будем совершенствовать режимы и принципы в отношении с дружественными странами. Такое предложение уже сделали Владимиру Владимировичу Путину. Он его поддержал. Надеюсь, что мы сразу после форума постараемся детализировать наше предложение, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными. Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы был максимально объективная их оценка, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяли действия участвующих стран, – сказал Юрий Трутнев.