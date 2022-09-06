Бывшая жена Максима Матвеева оказалась в топе самых некрасивых артисток России

В интервью «Каравану историй» Сексте рассказала, что однажды ей попался на глаза «Топ самых некрасивых артисток России», в котором оказалась и её фамилия. Актриса радостно побежала делиться новостью с коллегами по театру. Она заявила, что её повысили, ведь раньше она была только в топе Латвии, «а теперь всей России». Яна отмечает, что в том же списке были артистки, находиться рядом с которыми было для неё большой честью.

Яна признаёт, что она женщина некрасивая и отмечает, что у неё нет комплексов по поводу внешности. Однако иногда статьи в СМИ все-таки задевают её за живое. 42-летняя Сексте рассказала, что после её первого спектакля в театре Табакова вышла рецензия, в которой автор резко прошёлся по внешности артистки.

Недавно Яна снялась во втором сезоне сериала «Триггер» (18+), где её бывший муж Максим Матвеев играет главную роль. После тяжёлого расставания актёрам удалось сохранить хорошие отношения и обрести свое счастье с другими людьми. Максим Матвеев уже 12 лет женат на Елизавете Боярской, а Яна Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина.

Как пишет портал «7 Дней», в своём недавнем интервью актриса рассказала, что развод с Матвеевым позволил им найти своих идеальных партнёров. По словам Яны, «появились две чудесные семьи, где все действительно дружат». Сексте призналась, что Елизавета Боярская даже помогала ей во время токсикоза при беременности.