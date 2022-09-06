Жители улицы Первомайской в Благовещенске ходят по проезжей части

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Он рассказал, что 3 сентября тротуар на улице Первомайской прямо напротив Первомайского парка исчез за высоким забором. Ограждение возвели рабочие-строители, но видимо не рассчитали. Прохожие теперь вынуждены обходить этот участок по газону или проезжей части.

По словам мужчины, обходить огороженный участок по газону не очень удобно, так как неизвестно, что находится в траве, к тому же можно испачкать обувь, а после дождя промочить ноги. Также по траве неудобно катить детские коляски. Поэтому большинство людей выходят на дорогу.

— Тротуар окончательно перекрыли в субботу. До этого еще был проход, а потом его просто закрыли. Рабочие нерусские, из средней Азии. Они не говорят, кто начал стройку, кто главный. Там огорожена большая территория и они захватили еще и тротуар. Я хожу по этой дороге на работу. Вчера на обратном пути снял на видео, как там все перекрыли, – рассказывает Анатолий Юрьевич.

Также читатель сообщает, что рядом со стройкой нет никаких объявлений и транспарантов, где говорилось бы, что идет строительство и тротуар будет закрыт.

Фото: Амур.инфо

Корреспондент Амур.инфо обратился в городскую администрацию, чтобы узнать, кто подрядчик, что он строит и почему перекрыл тротуар. В настоящее время ожидаем комментарий.

Видео: Амур.инфо

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