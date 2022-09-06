Ларису Гузееву раскритиковали за роль ведущей шоу «Голос.60+»

Ларису Гузееву многие знают в качестве ведущей проекта «Давай поженимся!». Однако после начала спецоперации шоу закрыли. Недавно Гузееву пригласили стать ведущей «Голос.60+» вместо покинувшего проект Дмитрия Нагиева. На первый взгляд, она органично вписывается в формат шоу для возрастных исполнителей, однако многие зрители оказались разочарованы таким выбором.

Поклонники проекта требуют вернуть на экраны Дмитрия Нагиева и предрекают шоу провал. Телезрители не понимают, почему выбор авторов проекта пал именно на Гузееву, а также критикуют её манеру поведения. Некоторые считают, что актрису специально пригласили на шоу, чтобы «сбить» рейтинги и закрыть его.

Как сообщает «СтаХит», уход Дмитрий Нагиева из «Голоса» болезненно восприняли не только его поклонники, но и коллеги. Станислав Садальский в своём блоге критически высказался о замене ведущего на Ларису Гузееву.

71-летний актёр уверен, что Первый канал вряд ли найдёт такого же ведущего, как Нагиев. Садальский подчеркнул, что руководство сделало неверный выбор, назначив на его место Гузееву. Станислав с уважением отозвался о Нагиеве, отметив его «чувство такта и актёрское достоинство».

В беседе с журналистами издания Solenka.info, продюсер Владимир Гинзбург заявил, что после негативных отзывов Первый канал заменит Ларису Гузееву на более подходящую кандидатуру.

По мнению Гинзбурга, идея с заменой ведущего изначально была обречена на провал. Дмитрий Нагиев благодаря своей харизме и тонкому чувству юмора 10 лет блистательно вёл «Голос». Продюсер заявил, что без Дмитрия этот сезон вполне может стать последним в истории проекта.