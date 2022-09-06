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6сентября
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сегодня, 17:04 0

Амурчанин взломал отверткой офисное здание

11 лет он получил не только за это

Амурчанин взломал отверткой офисное здание
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел дело амурчанина, совершившего кражу в областном центре. И к назначенному наказанию добавил срок за ранее совершённое убийство.

Из материалов дела известно, что в апреле прошлого года гражданин отвёрткой взломал дверь офисного здания в центре города, откуда похитил 23 тысячи рублей. После задержания он признал вину, способствовал раскрытию преступления, а в судебном заседании попросил о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

Однако в ходе следствия стало известно, что в отношении этого же гражданина ранее был вынесен приговор за убийство. А новое преступление было совершено в период, когда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В этом случае судом при вынесении приговора было использовано правило сложения наказаний, в результате чего гражданин получил по совокупности преступлений 11 лет и 7 месяцев колонии особого режима, кроме того, с него будет взыскана украденная сумма, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #криминал #происшествия

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