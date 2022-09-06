В Благовещенске вновь зацвела сирень

В первых числах сентября наблюдательные горожане заметили среди цветущих на улицах типично осенних растений распустившиеся цветки сирени, которая, как известно, цветёт в мае.

По словам специалистов, это явление редкое, но всё-таки периодически происходит в разных регионах страны. Причём бывает, что осенью цветет не только сирень. Отдельные виды растений, которые цветут, как правило, весной или в начале лета, могут зацвести во второй и даже в третий раз, пока температура воздуха это позволяет. Тем более в пору бабьего лета.

Для более точного разъяснения возможных причин столь позднего цветения сирени, корреспондент Амур.инфо обратилась за комментарием к амурским биологам. В настоящий момент мы ожидаем ответа специалистов.

Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо