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6сентября
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сегодня, 13:16 0

В Благовещенске вновь зацвела сирень

Цветущий кустарник заметили на одной из улиц областного центра

В Благовещенске вновь зацвела сирень
Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо

В первых числах сентября наблюдательные горожане заметили среди цветущих на улицах типично осенних растений распустившиеся цветки сирени, которая, как известно, цветёт в мае.

По словам специалистов, это явление редкое, но всё-таки периодически происходит в разных регионах страны. Причём бывает, что осенью цветет не только сирень. Отдельные виды растений, которые цветут, как правило, весной или в начале лета, могут зацвести во второй и даже в третий раз, пока температура воздуха это позволяет. Тем более в пору бабьего лета.

Для более точного разъяснения возможных причин столь позднего цветения сирени, корреспондент Амур.инфо обратилась за комментарием к амурским биологам. В настоящий момент мы ожидаем ответа специалистов.

Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо

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#природа #лонгрид

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