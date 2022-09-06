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6сентября
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Василий Орлов обсудил на ВЭФ строительство моста «Джалинда – Мохэ»

Его возведут общими усилиями

Василий Орлов обсудил на ВЭФ строительство моста «Джалинда – Мохэ»
Фото: правительство Амурской области

Губернатор региона Василий Орлов обсудил проект возведения моста с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Оказать поддержку в строительстве перехода может и руководство республики Саха (Якутия). Эти намерения отражены в меморандуме о сотрудничестве, который подписали на ВЭФ.

Руководители РЖД и Амурской области решили провести сравнительный анализ приоритетности потоков груза с учетом загруженности БАМа и Транссиба и оценить предварительный объем затрат на строительство моста, а также провести первичные переговоры с китайскими компаниями об их заинтересованности в проекте.

В рамках обсуждения вопроса строительства моста Василий Орлов также встретился с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в строительстве мостового перехода.

Мост позволит увеличить пропускную способность восточного полигона железных дорог для вывоза грузов из Южной Якутии до 10 миллионов тонн в год и разгрузит железнодорожные пути.

— Сейчас нужно организовать работу по двум направлениям: с заинтересованными лицами у нас и по линии международных партнеров. Ряд встреч пройдет на площадке ВЭФ – 2022. Проект крупный и требует тщательной проработки, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #Китай #строительство

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