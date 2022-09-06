Сергей Шнуров прокомментировал возвращение Аллы Пугачёвой в Россию

На пресс-конференции в преддверии большого концерта Шнуров назвал Аллу Пугачёву «заслуженным человеком». Основатель группы «Ленинград» считает, что певица может делать всё, что захочет: уезжать, приезжать, говорить или не говорить. По его мнению, Аллу Борисовну нельзя упрекать за её поступки.

Шнуров отметил, что Примадонна имеет право на свободу перемещения, как и все россияне. Артист признался, что рад возвращению Пугачёвой, и даже поблагодарил певицу за приезд.

Пугачёва и Галкин с детьми пять месяцев назад уехали в Израиль, а потом отправились в Латвию. Примадонна сообщала, что приедет в Москву ближе к сентябрю, чтобы отправить Лизу и Гарри в школу. После возвращения певица подтвердила, что отдыхала и проходила лечение.

Однако не все положительно отнеслись к возвращению артистки. Некоторым не понравилось, что её супруг Максим Галкин остался за границей. Юморист уже побывал с гастролями в Латвии, Турции, Эстонии, Великобритании и Австралии.

Галкин объяснял, что одной из причин отъезда за границу стали проблемы с работой в России. У Максима сорвались все рекламные контракты, а также отменились выступления в российских городах.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал зрителей не ходить на концерты Галкина, которые проходят в западных странах. Политик раскритиковал юмориста за его резкие высказывания в адрес страны, в которой он прославился.