Жители микрорайона Благовещенска остались без воды

Для обеспечения водой в район отправят автомобиль-водовоз АКС. Ежедневно он будет находиться во дворах жилых домов на улице Кантемирова 23, 23/1, 23/2 с 17:00 до 19:00, на Кантемирова, 23/3 с 19:00 до 20:00.

Водоснабжение обещают вернуть 9 сентября в 18:00.