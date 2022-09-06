Жители микрорайона Благовещенска остались без воды
Её обещают привести в цистернах
С 8:00 6 сентября в связи с работами Городского управления капитального строительства на сетях холодного водоснабжения на улице Кантемирова от Институтской до Воронкова в ряде жилых домов отключили водоснабжение, сообщает РКС Благовещенск.
Для обеспечения водой в район отправят автомобиль-водовоз АКС. Ежедневно он будет находиться во дворах жилых домов на улице Кантемирова 23, 23/1, 23/2 с 17:00 до 19:00, на Кантемирова, 23/3 с 19:00 до 20:00.
Водоснабжение обещают вернуть 9 сентября в 18:00.
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