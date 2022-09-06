Амурчанка заплатит штраф за оскорбление молодёжи

29-летняя жительница Сковородина получила штраф за оскорбление группы горожан, которых встретила на площади Победы, сообщает прокуратура Амурской области.

В августе этого года амурчанка, находясь на площади Победы в Сковородине, оскорбила компанию из трех парней и одной девушки. Она разразилась в их адрес нецензурной бранью.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 5 000 рублей.