Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:37 0

Амурчанка заплатит штраф за оскорбление молодёжи

Девушка не нашла цензурных слов

Амурчанка заплатит штраф за оскорбление молодёжи
Фото: Амур.инфо

29-летняя жительница Сковородина получила штраф за оскорбление группы горожан, которых встретила на площади Победы, сообщает прокуратура Амурской области.

В августе этого года амурчанка, находясь на площади Победы в Сковородине, оскорбила компанию из трех парней и одной девушки. Она разразилась в их адрес нецензурной бранью.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 5 000 рублей.

Просмотров всего: 383

#происшествия #Сковородино

распечатать


В России и мире

Машу Распутину ограбили во время шопинга в Турции
Происшествия

Очередное ДТП с погибшими: трагедия произошла в Октябрьском районе

Происшествия

Два уголовных дела возбудили после гибели туристов на Камчатке
Происшествия

Житель Тамбовского района прятал в машине гашишное масло